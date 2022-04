Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall auf der B50 nahe Spangdahlem.

Spangdahlem (ots)

Am heutigen Dienstag, den 19.04.2022, wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 15:10 Uhr über einen schweren Motorradunfall auf der B50 zwischen Spangdahlem und Dudeldorf informiert. Beim Eintreffen der Rettungs- und Polizeikräfte an der Unfallstelle war der Fahrzeugführer nicht mehr ansprechbar. Trotz sofortig eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, verstarb der 33-Jährige männliche Fahrer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er die B50 aus Richtung Dudeldorf kommend, in Fahrtrichtung Spangdahlem. Kurz hinter der Abfahrt Beilingen, verlor der Fahrzeugführer ohne Fremdbeteiligung in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und kollidierte mit der Schutzplanke. Aktuell ist die B50 noch voll gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Im Einsatz befanden sich ein Notarzt, ein RTW, die Straßenmeisterei Bitburg, sowie die Polizeiinspektion Bitburg mit zwei Streifenwagenbesatzungen.

