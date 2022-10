Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bargeld bei Einbruch gestohlen

Mechernich-Schützendorf (ots)

Am Freitag (30. September) wurde zur Mittagszeit in einer Doppelhaushälfte eingebrochen und Bargeld im hohen dreistelligen Bereich gestohlen. Unbekannte Täter versuchten vergeblich die Haustüre aufzuhebeln und schlugen danach ein Fensterglas an einer anderen Gebäudeseite ein. Durch Umlegen des Fenstergriffs konnten sich die Einbrecher Zutritt verschaffen und entwendeten Bargeld. Die Ermittlungen sind aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Euskirchen unter der 02251-7990

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell