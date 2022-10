Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener verliert die Kontrolle über sein Quad und stürzt

Schleiden-Gemünd (ots)

Eine untypische Trunkenheitsfahrt ereignete sich am Montag (3. Oktober) kurz vor Mitternacht in Gemünd: Ein stark alkoholisierter Mann (58) aus Schleiden wollte nach einem Kneipenbesuch mit seinem kleinen Quad nach Hause. Nachdem er das Fahrzeug eine kurze Strecke geschoben hatte, ließ den Motor an und wollte im Nebenhergehen am Gashebel drehen. Dieses Vorhaben schlug fehl und er stürzte. Durch Zeugen konnte dem Mann vor Ort geholfen werden und die Polizei wurde verständigt. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige gefertigt sowie eine Blutentnahme angeordnet. Ein Atemalkoholtest ergab zuvor einen Wert von 2,5 Promille.

