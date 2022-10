Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettersheim-Marmagen (ots)

Am Freitag (30. September) mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses bei ihrer Rückkehr feststellen, dass in den frühen Abendstunden bei ihnen eingebrochen wurde. Unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer Türe Zugang. Es wurden Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich entwendet. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Euskirchen unter der 02251-7990.

