POL-HRO: "Gassi-Gang" endet in der Warnow

Parchim (ots) - Auf einem Privatgrundstück in Ziegendorf ist am späten Freitagnachmittag ein 5 Jahre alter Junge von drei Hunden angegriffen und lebensbedrohlich verletzt worden. Das Opfer erlitt massive Verletzungen und offene Wunden an mehreren Körperteilen. Der Junge wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. Aus noch ...

