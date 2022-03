POL-HRO: Schreckschusswaffe führt zu einem Polizeieinsatz

Rostock (ots) - Am heutigen Sonntag fanden in der Landeshauptstadt Schwerin und in der Hansestadt Rostock zwei angemeldete Versammlungen im Zusammenhang mit den aktuellen Geschehnissen in der Ukraine statt. In Rostock versammelten sich in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:20 Uhr bis zu 400 Teilnehmer auf dem Neuen Markt, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. ...

mehr