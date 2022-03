Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Prüfung einer verdächtigen Postsendung

Schwaan (ots)

Am 05.03.20222 gegen 12:45 Uhr entleerte ein Mitarbeiter der Post den Briefkasten in der Laager Str. in Schwaan. Dabei nahm er ein Zischen aus einem Brief wahr, der an den Bundeskanzler an seinem Amtssitz adressiert war, aber keinen Absender trug. Er informierte darauf die Polizei.

Die Beamten sperrten vorsorglich den Bereich um den betroffenen Briefkasten in der Laager Str. Die Prüfungen der Feuerwehr ergaben, dass von dem Brief keine Gefahr ausging. Außer einer zerknüllten Mund-Nasen-Bedeckung wurde nichts festgestellt.

Gert Frahm Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

