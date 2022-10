POL-EU: Unter Drogeneinfluss auf Elektroroller unterwegs

Bad Münstereifel (ots) - Eine 28-jährige Frau ging am Donnerstagabend (29. September) gegen 18 Uhr im Bad Münstereifeler Höhengebiet mit ihrem Hund spazieren. Als ein großer, nicht angeleinter Hund auf sie zulief, hob sie ihren Hund hoch. Der fremde Hund biss die Frau in die Hand und sie fiel hin. Ihr eigener Hund wurde danach ebenfalls in die Rute gebissen. Die Hundehalterin erkundigte sich nicht nach den ...

