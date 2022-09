POL-EU: Von freilaufendem Hund gebissen

Kall / Nettersheim (ots) - Am Donnerstag (29. September) um 23.45 Uhr fuhr in Kall ein 26-jähriger Mann ohne Kennzeichen und Versicherungsschutz mit einem E-Scooter. Am selben Tag wurde um 2.10 Uhr ein 47-jähriger Mann im Raum Nettersheim angehalten. Auch er fuhr mit seinem Lkw ohne den notwendigen Versicherungsschutz. Gegen beide Fahrer wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ...

