Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Altkreis Norden

Aurich/Wittmund

Krummhörn/Woltzeten - Gitterbox mit Holz brannte

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag auf einem Grundstück in der Straße An der Brücke in Woltzeten eine Gitterbox in Brand. In der Box war Holz gelagert, das vollständig abbrannte. Die Gitterbox stand hinter einer Lagerhalle in der zum Zeitpunkt des Brandes gearbeitet wurde. Die Arbeiter nahmen den Brandgeruch war, gelangten schnell an Wasser. Somit konnten sie das Feuer schnell löschen.

Kriminalitätsgeschehen

Norderney-Betrunkener stört Polizeieinsatz und beleidigt Polizisten

In der Nacht zu heute wurde die Polizei auf Norderney zu einem Einsatz in die Osterstraße auf Norderney gerufen. Dort war es in einer Gaststätte zu einer Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Aussagen schlug ein 51-jähriger Norderneyer einer 49-jährigen Norderneyerin nach verbalen Streitigkeiten mit der Hand ins Gesicht. Im Rahmen dieser Sachverhaltsaufnahme störte ein 55-jähriger Mann aus dem Emsland, der offensichtlich dem Alkohol erheblich zugesprochen hatte, die polizeilichen Maßnahmen. An die Anweisungen der eingesetzten Polizisten hielt er sich nicht und ignorierte diese vehement. Außerdem schubste er einen Beamten. Es kam zu Widerstandshandlungen seitens des 55-Jährigen, in dessen Verlauf dem Mann auch Handfesseln angelegt werden mussten. Außerdem beleidigte er die Polizisten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen erlitt der Emsländer leichte Verletzungen. Er wurde zwecks Wundversorgung und Blutprobenentnahme in das Norderneyer Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

