POL-AUR: Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen und Verkehrsgeschehen

Aurich - Ladendieb mit Hausververbot versucht zu schlagen

Am gestrigen Donnerstagabend betrat ein 31-jähriger Auricher trotz eines bestehenden Hausverbotes den Aldi-Markt in der Wiesenstraße. Er passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Auf Ansprache einer Mitarbeiterin, die Diebesgut in seiner Tasche vermutete, ergriff er die Flucht. Als die Frau hinterherlief, entdeckte sie Diebesgut in der Tasche. Während dieser Aktion schlug der Ladendieb mit seinem Arm in Richtung der Mitarbeiterin. Ihm gelang schließlich die Flucht. Die zeitnah informierten Polizeibeamten konnten den Flüchtigen im Nahbereich antreffen. Bei den polizeilichen Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand.

Aurich - Erneut Tisch und Stuhl gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch, den 27.07.2022, wurde erneut ein ungesicherter Tisch vor einem Cafe´ in der Auricher Fußgängerzone gestohlen. Bereits vor wenigen Tagen entwendeten Unbekannte einen Stuhl und einen Tisch, beide Möbelstücke standen ungesichert vor dem Lokal. Am Dienstagabend, zwischen 18.15 und 18.45 Uhr, wurde bereits ein Stuhl entwendet. Täterhinweise nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Südbrookmerland/Victorbur - Seitenscheibe eines weißen VW Golf eingeschlagen

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt auf ein Grundstück in der Steinstraße in Victorbur. Anschließend zerschlugen sie die Seitenscheibe eines auf dem Grundstück abgestellten weißen VW Golf. Es wurde nichts gestohlen. Täterhinweise nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Positiver Drogentest

Gestern Abend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung eine 25-jährige Autofahrerin in ihrem Pkw in der Burgstraße in Aurich. Ein Drogentest verlief positiv. Der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und darüber hinaus erwartet sie eine Anzeige.

