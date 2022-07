Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Altkreis Norden Kriminalitätsgeschehen und Verkehrsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Norden - Geld aus Handtasche gestohlen

Am gestrigen Mittwochnach wurde eine Kundin in einem Möbelhaus in der Gewerbestraße in Norden bestohlen. Die 60-jährige Geschädigte hatte ihre Handtasche für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt neben einem Sofa auf dem Boden abgelegt. Eine bislang unbekannte Person nutzte die Gelegenheit und nahm die Tasche an sich. Anschließend wurde das Bargeld aus einem Portmonee genommen, das in der Handtasche lag. Eine Kundin gab die Handtasche an der Kasse des Möbelgeschäftes ab. Es fehlte allerdings das Bargeld aus der Geldbörse. Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls nimmt die Norder Polizei unter 04931/9210 entgegen.

Norderney - Handy gestohlen

Am gestrigen Mittwochvormittag wurde einer 67-jährigen Urlauberin auf der Insel Norderney ihr Handy der Marke Oppo gestohlen. Die Geschädigte hatte ihr Handy zur Tatzeit, gegen 10.00 Uhr, in ihrer Bekleidung auf der Treppe an der Milchbar abgelegt und hielt sich für ca. 20 Minuten in der Nordsee auf. Als sie zu dem Ablageort zurückkehrte, war die Kleidung noch da, allerdings fehlte das Handy. Täterhinweise nimmt die Polizeistation Norderney unter 04932/9298-0 entgegen.

Rechtsupweg - Unfallstelle unerlaubt verlassen

Am Dienstagvormittag, den 26.07.2022, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/in den Ruger Weg in Rechtsupweg und beschädigte an einer Fahrbahnverengung die Bepflanzung der dortigen Verkehrsinsel. Anschließend verließ der Verursacher/in die Unfallstelle ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen. Hinweise zur Ermittlung des Fahrers bzw. der Fahrerin nimmt die Polizei in Norden unter 04931/921-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell