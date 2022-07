Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden Verkehrsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Hage - Erheblich betrunkener Autofahrer flüchtet mit über 2 Promille

Am gestrigen Mittwochabend beschädigt ein stark alkoholisierter Autofahrer mit seinem Mercedes mehrere Verkehrszeichen und flüchtet von den Unfallstellen. Die Polizei erhält gestern Abend gegen 21.30 Uhr über Notruf die Mitteilung, dass ein Autofahrer der ein Verkehrsschild umgefahren hat, dieses über eine längere Distanz mitschleift und im Kreisverkehr auf der Hagermarscher Straße zum Stehen kommt. Der verletzte Autofahrer wird an der Unfallstelle durch Zeugen medizinisch betreut und später in das Norder Krankenhaus eingeliefert. Bisherige Ermittlung ergaben, dass der 69-jähige Fahrer mit seinem Mercedes unmittelbar zuvor erheblich betrunken die Halbemonder Straße in Richtung Ortsmitte befährt. Dann kommt er nach rechts von der Straße ab und fährt gegen ein Verkehrsschild. Der 69-Jährige verlässt die Unfallstelle und setzt seine Fahrt fort. Dabei gerät er in den Gegenverkehr und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer, die ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Als der Fahrer den Kreisverkehr Hauptstraße/Berumer Allee verlassen will, landet der Pkw auf der dortigen Verkehrsinsel. Hierbei erfasst er ein weiteres Verkehrszeichen, das sich im Motorraum seines Mercedes verfängt. Mit dem Schild setzt er seine Fahrt auf der Hagermarscher Straße in Richtung Hagermarsch fort. Das Verkehrsschild befindet sich nach wie vor vorne am Auto und es sprühen über die gesamte Strecke Funken. Im Kreisverkehr, in Höhe der dortigen Feuerwehr, kommt das Auto schließlich zum Stehen. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Es entsteht ein Sachschaden im mehrfach fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehr Hage unterstützt u.a. beim Reinigen der Fahrbahn, wobei Betriebsstoffe ausgelaufen sind. Den 69-jähirgen Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge einer Alkoholbeeinflussung und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell