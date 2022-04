Ulm (ots) - Nach dem Angriff am Dienstag auf eine Frau in Dornstadt laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei berichteten, wurde gegen 16.20 Uhr eine 27-Jährige schwer verletzt. Sie musste, so die Erkenntnisse der Ermittler, an der Einmündung der Zeppelinstraße in die ...

mehr