POL-UL: (UL) Dornstadt - Nach versuchtem Mord: Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei suchen Zeugen /

Nach dem Angriff am Dienstag auf eine Frau in Dornstadt laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei berichteten, wurde gegen 16.20 Uhr eine 27-Jährige schwer verletzt. Sie musste, so die Erkenntnisse der Ermittler, an der Einmündung der Zeppelinstraße in die Lerchenbergstraße warten. Vor ihr warteten an der Einmündung zwei weitere Fahrzeuge. In diesem Moment wurde die Tür des Wagens geöffnet. Ein 31-Jähriger soll dann die Frau mit einem Messer verletzt haben. Er wurde kurze Zeit später von der Polizei ermittelt und festgenommen. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und fragt:

- Wer hat am Dienstag gegen 16.20 Uhr in der Zeppelinstraße in Dornstadt den Angriff beobachtet? - Wem ist dort in dieser Zeit oder zuvor ein Mann aufgefallen? - Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ulm unter der Telefon-Nr. 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Wie die Ermittlungsbehörden weiter berichten, befindet sich die 27-Jährige noch immer im Krankenhaus, ist aber nach einer Operation ansprechbar.

