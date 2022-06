Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Einbruch in Firma, Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Pfingstmontag gegen 01:30 Uhr verschaffte sich ein 39jähriger Mann durch ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt in eine Firma in der Schloßmattenstraße. Im Obergeschoß schlug er dann mit einem vorgefundenen Feuerlöscher die Glasscheibe eines Snack-Automaten ein um an die darin befindlichen Schokoriegel zu gelangen. Der Mann konnte noch im Gebäude durch eine eintreffende Streife des Polizeireviers Breisach festgenommen werden. Bei der Überprüfung des Festgenommenen stellte sich heraus, dass er in den polizeilichen Fahndungssystemen zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde umgehend in die JVA Freiburg eingeliefert. Der Einbruch wird vom Polizeiposten in Bötzingen bearbeitet.

