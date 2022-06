Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Versuchter Dieseldiebstahl

Am Sonntagmorgen, den 05.06.2022 gegen 01:00 Uhr wurden dem Polizeirevier Breisach mehrere verdächtige Personen auf dem Gelände einer Spedition gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen flüchteten fünf Männer in das angrenzende Feld. Wie sich herausstellte war an mehreren Lkw bereits der Tank geöffnet und zum Teil auch schon Kanister mit einem Fassungsvermögen von 30-60 Liter gefüllt worden. Dass die Flucht überstürzt angetreten werden musste zeigt der Umstand, dass die Täterschaft einen Pkw mit englischer Zulassung zurücklassen musste. Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Breisach aufgenommen.

