Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auffahrunfall in der Schönbuchstraße

Ludwigsburg (ots)

Einen Leichtverletzten und etwa 15.000 Euro Sachschaden forderte am Donnerstagabend gegen 21:20 Uhr ein Auffahrunfall auf der Schönbuchstraße. Der 19-Jährige Fahrer eines VW war in Richtung Stadtmitte unterwegs und hatte vermutlich zu spät bemerkt, dass der vorausfahrende, 27-jährige Fahrer eines Mercedes zum Abbiegen in die August-Borsig-Straße angehalten hatte, um entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren zu lassen. Beim Aufprall zog sich der 27-Jährige Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

