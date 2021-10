Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Diebstahl aus Neubau

Ludwigsburg (ots)

Nach Überwinden eines Gitters haben sich unbekannte Täter zwischen Dienstag 19:00 Uhr und Donnerstag 14:45 Uhr Zugang zu einem abgeschlossenen Kellerraum in einem Naubau an der Böblinger Straße verschafft, Daraus entwendeten Sie Bau- und Sanitärmaterial im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro und richteten zudem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 204050, entgegen.

