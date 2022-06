Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Gundelfingen: Verdacht der Brandstiftung - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Gundelfingen: Am 04.06.2022 um kurz nach 03:00 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass unter einem Carport in der Nähe eines Supermarktes in der Hansjakobstraße ein Motorroller brenne. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen schnell gelöscht werden. Trotzdem entstand am Roller, am Carport und an einer nahe gelegenen Hauswand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Daher werden Personen, die im Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg unter 0761/882-2880 in Verbindung zu setzen.

js

