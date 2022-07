Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Altkreis Norden

Aurich/Wittmund (ots)

Norden - Kompressor geriet in Brand

Heute Vormittag, gegen 11.25 Uhr, kam es in der Lindenstraße in Norden auf dem Dachboden einer Garage zu einem Brand. Die 55-jährige Bewohnerin des separaten Wohnhauses auf dem Grundstück entdeckte den Brand und informierte die Rettungsdienste. Bei dem Brand erlitt die Meldende leichte Brandverletzungen am Arm. Sie wurde durch den Rettungsdienst am Brandort erst versorgt. Eine Verbringung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Nach bisherigen Ermittlungen schaltete die Frau heute Vormittag einen Kompressor ein, der sich auf dem Dachboden oberhalb der Garage befand. Anschließend verließ sie die Garage und nahm später Brandgeruch wahr. Als sie zur Garage lief, sah die 55-Jährige bereits Rauch aus dem Dach der Garage aufsteigen. Als sie ihr Fahrrad aus der Garage retten wollte, verletzte sich die Frau. Die Feuerwehr Norden war mit einem Löschzug und mehreren Einsatzkräften im Einsatz, um die Löscharbeiten durchzuführen.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Parkplatzbeschilderung gestohlen

In der Tatzeit vom 19.07. 2022 bis 22.07.2022, wurde auf einem Parkplatz hinter einem Wohnhaus in der Osterstraße ein Hinweisschild als Parkplatzmarkierung gestohlen. Das Schild, auf dem das Kennzeichen NOR-BB 169 und ein P für Parkplatz abgebildet ist, war zur Tatzeit auf einem Holzpfosten montiert. Bislang Unbekannte entwendeten die Parkplatzbeschilderung samt Pfosten. Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls und Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei in Norden unter 04931/921-0 entgegen.

