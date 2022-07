Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen und Verkehrsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich/Haxtum - Sachbeschädigung auf Schulgelände

Am Dienstagabend, gegen 20.20 Uhr, wurden zwei Jugendliche beobachtet, die auf dem Parkplatz der BBS die Holzbalken der Parkplatzbegrenzung beschädigten. Die Balken zerbrachen durch das Vorgehen. Außerdem ließen sich die beiden Unbekannten an den Straßenlaternen aus und haben diese dabei verbogen. Ein Zeuge beschreibt die Verantwortlichen folgendermaßen: etwa 15-16 Jahre alt, dunkle kurze Haare. Beide trugen ein T-Shirt und eine kurze Hose. Einer von beiden war schlank und der andere etwas kräftiger. Der Kräftigere hatte ein blaues T-Shirt an. Hinweise zur Ermittlung der beiden Sachbeschädiger nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrerin durch Kollision schwer verletzt

Am Dienstagmittag kam es gegen 13.00 Uhr auf dem Radweg an der Von-Jhering-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Radfahrerin. Die 57-jährige Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Beide Beteiligten waren mit Pedelecs unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 58-jährige Fahrradfahrer den nicht asphaltierten Weg von der Straße Hoher Wall in Richtung Von-Jhering-Straße und übersah dabei die Radlerin, die von links kommend auf dem Radweg entlang der Von-Jhering-Straße in Richtung Esenser Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision und die Frau stürzte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell