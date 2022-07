Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Landkreis Wittmund Verkehrsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Esens/Bensersiel - Glück im Unglück

Am Montagnachmittag, den 25.07.2022, befuhr ein 45-jähriger Autofahrer mit seinem Peugeot 206 die L5 in Bensersiel. Im Bereich einer langezogenen Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Berme und landete im angrenzenden wasserführenden Straßengraben. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer sowie seinen beiden Mitinsassen, 38 und 12 Jahre alt, blieben glücklicherweise alle drei unverletzt.

