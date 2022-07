Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Landkreis Aurich und Wittmund Sachbeschädigungen

Aurich/Wittmund (ots)

Ihlow/Ihlowerfehn- Raupenbagger demoliert Am gestrigen Sonntag wurde im Tatzeitraum von 09.30 bis 16.00 Uhr, in der Von-Senden-Straße in Ihlowerfehn, ein Raupenbagger stark beschädigt. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Baggers ein und öffneten anschließend die Tür zum Führerhaus. Außerdem zerstachen die Täter die Dichtung eines Baggerarms. Das Baufahrzeug ließ sich nicht mehr starten. Hinweise zur Aufklärung des Vandalismus werden an die Polizeiwache in Aurich unter 04941/606-215 erbeten.

Norden/Norddeich - Fahrzeugseite zerkratzt Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten bislang Unbekannte die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Opel Vivaro. Der beschädigte Pkw stand zur Tatzeit, vom 20.07. bis zum 24.07.2022, auf dem Frisia 2 Parkplatz in Norddeich. Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung nimmt die Norder Polizei unter 04931/921-0 entgegen.

Esens - Auto beschädigt

Am Samstagnachmittag, den 23.07.2022, in der Zeit zwischen 16.10 und 16.35 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Esens das Heck eines weißen Skoda mit Dortmunder Kennzeichen beschädigt. Möglicherweise entstand die Delle durch einen Einkaufswagen. Die Spurenlage weist auf keine Verkehrsunfallflucht hin. Die Polizei geht von einer Sachbeschädigung aus. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizeistation in Esens unter 04971/926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell