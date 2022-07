Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Landkreis Aurich und Wittmund Verkehrsgeschen

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich - Fahrradfahrer flüchtig

Am Freitagabend befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Dwarsglupe aus Richtung Glupe kommend. Der Radler beschädigte im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Focus. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zur Aufklärung dieser Verkehrsstraftat nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Hage - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen Letzte Woche Dienstag, am 19. Juli 2022, wurde auf dem Parkplatz des Edeka Centers in der Straße Baantjebur in Hage der rechte Außenspiegel eines schwarzen VW Tiguan beschädigt. Der Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten Unfallfahrer/in nachzukommen. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen 18.00 und 19.00 Uhr. Die Norder Polizei bittet Zeugen des Vorfalles sich unter 04931/)21-0 zu melden.

Hage - Renault Twingo beschädigt und weitergefahren In der Zeit von Samstagnachmittag, den 23.07.2022, bis Sonntagmittag, wurde in der Straße Hilgenbur ein grauer Renault Twingo an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher/in beschädigte das Auto vermutlich im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Norder Polizei unter 04931/921-0 zu melden.

Wittmund - Schäden am blauen Opel Corsa

Am Sonntag, den 24.07.2022, wurde im Zeitraum zwischen 13.15 und 14.45 Uhr, in der Bromberger Straße nach Aussage des Fahrzeughalters ein blauer Opel Corsa am vorderen Kennzeichen und am vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Wittmunder Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat machen können, melden sich bitte beim Polizeikommissariat Wittmund unter 04462/911-0.

