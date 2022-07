Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Hardt - Bernecktal, K 5560, Lkr. Rottweil) Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Schramberg, Hardt - Bernecktal, K 5560, Lkr. Rottweil (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz am Samstagnachmittag zwischen Hardt und Bernecktal auf der Kreisstraße 5560. Der 23 Jahre junge Mann war gegen 15.20 Uhr mit einer Yamaha des Typs YZF-R1 auf der K 5560 von Hardt in Richtung Bernecktal unterwegs, als er infolge eines Missgeschicks den rechten Fuß zwischen Fußraste und Fußbremshebel des Rennbikes einklemmte. Durch die so ungewollt ausgelöste Vollbremsung des Hinterrades verlor der 23-Jährige im Kurvenbereich die Kontrolle über die Yamaha, kollidierte mit den Schutzplanken und stürzte. Hierbei zog sich der Biker leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die mit mehreren Fahrzeugen eintreffenden Rettungskräfte wurde der 23-Jährige in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die K 5560 vorübergehend gesperrt werden. An dem Motorrad und der Schutzplanke entstand durch den Unfall rund 2.000 Euro Sachschaden.

