POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt (10.07.2022)

Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Motorradfahrerin bei einem Unfall am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, auf der Wollmatinger Straße. Ein 24 Jahre alter Mann war mit einem Chevrolet Camaro auf der Wollmatinger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. An der Einmündung zum Bismarcksteig bog der Chevrolet-Fahrer nach links ab und kollidierte dabei mit einem Motorrad mit Beiwagen einer 73-Jährigen, die gerade an dem Wagen vorbeifuhr. Bei dem Zusammenstoß wird das Motorrad angehoben, drehte sich einmal um die Achse und blieb auf der linken Seite auf der Fahrbahn liegen. Die leicht verletzte 73-Jährige konnte sich selbstständig befreien, musste aber von einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Ein Abschlepper kümmerte sich um das Motorrad. Die Höhe der entstandenen Sachschäden sind der Polizei noch nicht bekannt.

