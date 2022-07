Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Altkreis Norden Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Hage - Sachbeschädigung beim Wasserwerk Hage Bislang Unbekannte verschafften sich am letzten Wochenende Zugang auf das Gelände beim Wasserwerk in Hage und betraten den mit einem ca. 2 Meter hohen Zaun eingefriedeten Baustellenbereich. Dort wurde ein abgestellter Minibagger beschädigt. Bislang Unbekannte schlugen die Seitenverglasung des Baggers ein. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der verantwortlichen Sachbeschädiger nimmt das Polizeikommissariat in Norden unter 04931/921-0 entgegen.

Norderney - Vandalismus am Strand

In der Nacht zu Montag, den 25.07.2022, wurden am Strand in Norderney, im Bereich der Mainstraße, mehrere Strandkörbe beschädigt. Die Täter warfen die Körbe um, zerrissen die Dachplane, beschädigten die Ablageflächen aus Holz und ließen leere Alkoholflaschen zurück. Der betroffene Strandabschnitt ist frei zugänglich. Es wird vermutet, dass möglicherweise mehrere Personen für die Taten verantwortlich sind. Wer Täterhinweise geben kann, möge sich bei der Polizei auf Norderney unter 04932/92980 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell