POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Rollerfahrerin

Annweiler am Trifels (ots) - In Annweiler, An den Bächen wurde ein gelbes Herren Mountainbike, Marke Trek, aufgefunden. Der Eigentümer möchte sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-964619 melden. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler PHK Jürgen Becker Telefon: 063416-964619 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

