POL-PDLD: Wörth am Rhein - Drogen am Steuer

Wörth am Rhein (ots) - Zwei Männer, 27 und 42 Jahre alt, wurden am Donnerstag, dem 19.05.2022, um 23.55 Uhr, Bier trinkend neben ihren Autos auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bahnhofstraße festgestellt. Bei beiden wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der im Fall des jüngeren Mannes 0,57 Promille und im Fall des älteren Mannes 0,25 Promille ergaben. Zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt wurden die ...

