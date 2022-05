Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 554 mit anschließender Waldbrandgefahr im Bereich Wörth

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wörth (ots)

Am 20.05.2022 meldet um 22:26 Uhr eine zufällig vorbeifahrende Streife der Bundespolizei ein brennendes Fahrzeug und 3 teils schwer verletzte Personen im Wald. Nach der Infoweitergabe an die ILS Südpfalz zwecks Verständigung von Rettungskräften und Feuerwehr wurde sofort die Einsatzörtlichkeit durch Streifen der PI Wörth aufgesucht. Vor Ort konnte ein in Vollbrand stehender PKW festgestellt werden, 3 jüngere Männer wurden teils schwer verletzt vor Ort behandelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der PKW VW Golf einer deutschen Mitwagenfirma mit überhöhter Geschwindigkeit auf der L554 in Richtung Einmündung Bienwald B9. Das Fahrzeug kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Wald, wo es total beschädigt zu brennen begann. Die drei Insassen, alles franz. Staatsangehörige, konnten sich noch aus dem brennenden PKW befreien. Das Auto brannte total aus, die Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht Die Feuerwehr aus Wörth löschte das Auto und den umliegenden Wald ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Beim 26 jährigen Fahrer, gegen den ein Verfahren eingeleitet wurde, ist eine Blutprobe angeordnet und im Krankenhaus entnommen worden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell