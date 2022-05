POL-PDLD: Mountainbike aufgefunden

Wörth am Rhein (ots) - Am Donnerstag, dem 19.05.2022, um 02.30 Uhr, wurde in der Richard-Wagner-Straße eine 23-jährige Autofahrerin kontrolliert, die offenbar unter Drogeneinwirkung stand. Ein Test ergab den Hinweis auf den Konsum von Cannabisprodukten, woraufhin die junge Frau zugab einen Joint geraucht zu haben. Zu Beweiszwecken wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein vorübergehend sichergestellt. ...

