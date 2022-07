Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Ihlow/Ihlowerfehn - 18-Jähriger versuchte Messanlage zu stehlen

Am gestrigen Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr, wurde ein 18-jähriger Autofahrer auf der Oldersumer Straße in Ihlow mittels einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage seitens der Polizei aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung in einer 70er Zone gemessen. Nach ca. 10 Minuten kehrte der Fahrer mit seiner zwei Jahre jüngeren Mitfahrerin zur Messstelle zurück und wollte das Gerät offensichtlich entwenden oder sabotieren. Hierbei hat der junge Mann nicht bedacht, dass das Gerät Alarm gesichert ist. Die Messbeamten wurden auf das Vorhaben aufmerksam und konnten gerade noch die Flucht verhindern. Sowohl der Fahrzeugführer als auch seine Mitfahrerin konnten am Tatort angetroffen und ihre Identität festgestellt werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

