POL-KB: Korbach - Großbrand in Lagerhalle, hoher Sachschaden, Brandursache noch unklar, Kriminalpolizei ermittelt

Am Dienstagnachmittag kam es im Ziegelhütter Weg in Korbach zu einem Großbrand einer Lagerhalle.

Gegen 15.45 Uhr ging die Meldung ein, dass eine Lagerhalle im Ziegelhütter Weg brennt. Bei Eintreffen der Korbacher Feuerwehr stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Es wurden mehrere Feuerwehren der Korbacher Ortsteile und aus Bad Arolsen nachalarmiert. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an, die Lagerhalle brannte vollständig ab.

In der Halle befindet sich die Lager eines Veranstaltungsunternehmens, einer Umzugsfirma, eines Motorradgeschäftes und des städtischen Bauhofes sowie ein Tattoo-Studio mit Wohnung.

Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern, diese wurden aber durch die große Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen.

Bei dem Brand wurden nach jetzigen Kenntnisstand keine Personen verletzt.

Der Brandort war während der Löscharbeiten weiträumig durch die Polizei und die Feuerwehr abgesperrt.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Korbach hat am Dienstagnachmittag die Ermittlungen am Brandort aufgenommen und die Brandstelle beschlagnahmt. Die Untersuchungen am Brandort werden heute durch die Brandermittler fortgesetzt und werden einige Tage andauern. In die weiteren Ermittlungen wird auch das Hessische Landeskriminalamt miteingebunden.

Der Sachschaden beträgt nach ersten vorläufigen Schätzungen mindestens 250.000 Euro.

