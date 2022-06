POL-KB: Willingen-Eimelrod - Einbrecher ohne Beute im Kindergarten

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter zwei Pedelecs aus einem Carport in der Straße In der Hute in Allendorf/Eder. Die Bikes waren mit einem Schloss gesichert. Es handelt sich um ein grau-grünes Bike der Marke Cube, Typ Acid-One, sowie eins der Marke Conway. Der Wert der beiden Pedelecs liegt bei über 5.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an ...

mehr