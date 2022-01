Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Geldbeuteldiebstahl in Warteschlange - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Opfer eines Diebstahls wurde ein 80-jähriger Mann am Silvestertag in der Warteschlange vor einer Bäckerei in der Brettener Innenstadt.

Der Senior stand gegen 13 Uhr vor einer Bäckerei in der Friedrichstraße und wartete, bis er an der Reihe war. Seine Geldbörse hatte er in der vorderen linken Hosentasche. Als er in der Bäckerei bezahlen wollte, war seine Geldbörse verschwunden. Diese wurde abends auf einem Firmengelände aufgefunden, lediglich ein hoher Bargeldbetrag fehlte.

Der hinter ihm stehende Mann verhielt sich ihm gegenüber auffällig, indem er ihn angrinste. Der Mann war zwischen 45 und 50 Jahre alt und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Auffällig waren seine schlechten Zähne.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen hat oder anderer Hinweise hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252/50460 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell