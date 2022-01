Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei zieht positive Bilanz der Silvesternacht

Die Karlsruher Polizei kann eine durchweg positive Bilanz der vergangenen Silvesternacht ziehen. Die erlassenen Verbote wurden überwiegend eingehalten.

In der ersten Nachthälfte waren die üblichen Störungen und Straftaten zu verzeichnen, die ein polizeiliches Tätigwerden erforderlich machten. Die Anzahl der Einsätze glich der an einem ganz normalen Wochenende.

Um die Mitternachtsstunde war ein deutliches Ansteigen der Personen und Kleingruppen im öffentlichen Raum zu verzeichnen. An den üblichen Treffpunkten kamen Menschen zusammen, um den Jahreswechsel zu feiern. Auf dem Schlossvorplatz, in der Günther-Klotz-Anlage sowie im Bereich der Hirschbrücke waren jeweils um die 250 bis 300 Personen in Kleingruppen anzutreffen, die aber auf Ansprache durch die Polizeibeamten positiv reagierten und sich ohnehin regelkonform verhielten.

Am Durlacher Turmberg beziehungsweise auf den Parkplätzen an den Zufahrten musste der ruhende Verkehr überwacht werden und einzelne kleinere Gruppen auf die bestehenden Regeln hingewiesen werden.

Auch im Landkreis verlief die Silvesternacht aus polizeilicher Sicht sehr ruhig. Ebenso wie im Stadtgebiet waren die Personen ganz überwiegend in Kleingruppen unterwegs und hielten sich an die bestehenden Alkohol- und Verweilverbote, die von den zuständigen Behörden erlassen worden waren.

Einige Verstöße gegen die erlassenen Alkoholkonsum-, Böller- und Verweilverbote waren zu ahnden. Insgesamt mussten rund 250 Verstöße im Bereich des Polizeipräsidium Karlsruhe angezeigt werden.

Kleinere Brände von Mülleimern und sonstigen Gegenständen konnten durch die Feuerwehren rasch gelöscht werden.

