POL-KA: Östringen - Brand einer Gaststätte mit hohem Sachschaden

Karlsruhe (ots)

In Östringen brach am Silverstermorgen, gegen 04.15 Uhr in einem Technikraum einer Gaststätte auf Grund eines technischen defekt ein Brand aus. Das Feuer breitete sich unter starker Rauchentwicklung über den Gastraum in eine abgehängte Zwischendecke, bis teilweise ins Dach aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen im Gebäude. Das Gebäude ist nach Angaben der Feuerwehr zur Zeit nicht mehr nutzbar. Es enstandt ein Sachschaden in Höhe von 500.000 EUR

