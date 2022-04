Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Unfallflucht auf Parkplatz eines Drogeriemarktes - mutmaßlicher Verursacher hinterlässt täuschenden Zettel

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.04.2022, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Saarstraße in Jestetten zu einer Verkehrsunfallflucht. Der mutmaßliche Verursacher hinterließ einen Zettel am beschädigten Audi Q7, vermutlich um Beobachter über die in Gang gesetzte Schadenwiedergutmachung zu täuschen. Auf dem Zettel waren nur drei Buchstaben notiert. Das unbekannte Verursacherfahrzeug dürfte bei der Apotheke gestanden haben und beim Ausparken gegen den Audi gestoßen sein. An diesem wurde ein Schaden von rund 1500 Euro verursacht. Der Polizeiposten Jestetten (Kontakt 07745 7234) bittet Zeugen, sich zu melden.

