POL-FR: Emmendingen - Verletzte in Bahnunterführung

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 05.04.2022, wurden zwei Pkw aufgebrochen. An einem in der Stüdlestraße stehenden schwarzen BMW wurde in dem Zeitraum zwischen 19.15 Uhr und 20.15 Uhr, eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren eine Arbeitstasche mit persönlichen sowie geschäftlichen Unterlagen gestohlen. In der Arbeitstasche sollen sich wohl auch mehrere Brillen befunden haben. Der Diebstahlschaden ...

