POL-PDLD: "Feuriges Essen" löst Großeinsatz aus

Edenkoben (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Freitag (05.03.22) gegen 09:50 Uhr in der Spitalstraße in Edenkoben. Zuvor hatte die Brandmeldeanlage eines dortigen Wohnkomplexes Alarm geschlagen. Als Ursache konnte schnell angebranntes Essen auf dem Herd ermittelt werden. Verletzt wurde in Folge der Rauchentwicklung glücklicherweise niemand. Ob es sich beim zubereiteten Essen möglicherweise um ein "feurig scharfes Chili" oder ähnliches handelte, konnte nicht abschließend geklärt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell