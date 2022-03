POL-PDLD: Ramberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden, 05.03.22, 16.00 Uhr

L 540 bei Jockgrim (ots) - Ein 42- jähriger Mann aus Jockgrim befuhr mit seinem Mercedes die L540 von Jockgrim in Fahrtrichtung Wörth. Nachdem er an der Einmündung zur K 10 über eine Verkehrsinsel fuhr, kam sein Auto in einem Wasserauffangbecken stark beschädigt zum Stehen. Die Unfallursache dürfte hier in der Kombination verschiedener Faktoren zu suchen sein. ...

