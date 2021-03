Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Zweifacher Diebstahl aus Pkw - Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Im Heidelberger Stadtteil Kirchheim kam es im Zeitraum zwischen 06.03.2021, 17:30 Uhr und 08.03.2021, 12 Uhr zu zwei Diebstählen aus Pkw. Im ersten Fall wurden in der Schwarzwaldstraße, Ecke Zwerggewann aus einem VW Golf Bargeld, ein Akkustaubsauger, CDs und Fahrzeugpapiere entwendet. Im zweiten Fall wurden in der Stephanie-Pellissier-Straße aus einem Volvo ein Fahrradsattel und eine Stoffjacke entwendet.

In beiden Fällen waren an den Fahrzeugen keinerlei Aufbruchspuren festzustellen, weshalb die Möglichkeit besteht, dass diese nicht richtig verschlossen waren. Im zweiten Fall wurde durch einen Zeugen am 06.03.2021, zwischen 22 und 0 Uhr, eine Person gesehen, die vergeblich versuchte an einem weiteren Fahrzeug den Türgriff zu öffnen. Diese Person konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, ca. 180cm groß, schmale Statur, bekleidet mit heller Jacke und heller Baseballkappe.

Hinweise ihrer Polizei wie sie sich gegen solche Fälle schützen können:

- Nutzen sie wenn möglich abschließbare Garagen oder stellen sie ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab - Lassen sie keine Wertgegenstände, Taschen o.ä. offen sichtbar in ihrem Fahrzeug zurück - Schließen sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen - Ziehen sie den Zündschlüssel immer ab und versichern sie sich, gerade bei elektronischer Zentralverriegelung, dass ihr Fahrzeug auch wirklich verschlossen ist

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell