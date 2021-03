Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Diebstahl aus Keller - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen 07.03.2021, 12:30 Uhr und 08.03.2021, 10 Uhr, ereignete sich in einem Hochhaus in der Geibelstraße ein besonders schwerer Fall des Diebstahls. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch eine vermutlich nicht verschlossene Tür in den Keller des Gebäudes. Hier hebelten sie ein Kellerabteil auf und entwendeten daraus einen Druckluftkompressor, vier Autoreifen samt Felgen und eine BMW-Frontschürze. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 0621-33010 beim Polizeirevier MA-Neckarstadt zu melden.

