Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen - Verkehrsunfall mit Personenschaden, 05.03.22, 20.30 Uhr

Landau (ots)

Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus dem Raum SÜW fuhr in den Kreisverkehr auf der B272 von Landau kommend ein. Hierbei übersah sie den bevorrechtigen 16-jährigen Kleinkraftradfahrer, der den Kreisverkehr von Essingen kommend befuhr. Durch die Kollision stürzte dieser und verletzte sich leicht (Schürfwunden an beiden Knien und Kopfschmerzen). An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden (ca. 1.500 Euro Gesamtschaden). Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell