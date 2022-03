Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeieinsatz in Sankt Martin

Sankt Martin (ots)

Am Abend des 05.03.22 kam es in Sankt Martin ab 20:00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in Bezug auf Eigentumskriminalität. Im weiteren Verlauf der Nacht wurde hierbei für Suchmaßnahmen auch ein Polizeihubschrauber herangezogen. Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Wir bedanken uns für das Verständnis der Anwohner und bitten darum, vorliegend von weiteren Anfragen abzusehen.

