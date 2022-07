Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen und Verkehrsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich - 10 Meter langes Drachenboot gestohlen

In der Tatzeit von Mittwochvormittag, den 13.07.2022, bis zum Nachmittag des Folgetages wurde aus dem Ems-Jade-Kanal am Treidelweg ein ca. 10 Meter langes braunes Drachenboot gestohlen. Das Boot war mit Seilen angebunden und zusätzlich mit einem Schloss gesichert. Die Zuwegung zu dem Boot erfolgte über die Kiebitzstraße , in Höhe des Kleingartenvereins. Da das Drachenboot sehr schwer ist, müssen es mehrere Personen aus dem Wasser gehoben haben. Möglicherweise wurde der Abtransport beobachtet. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls und Verbleib des Bootes werden an die Auricher Polizei unter 04941/606-215 erbeten.

Aurich - Wer nahm Wertsachen aus Pkw ?

Am Mittwochmittag, zwischen 13.30 und 14.30 Uhr, wurden aus einem am Georgswall in Aurich abgestellten grauen VW Golf mit Auricher Kennzeichen diverse Wertsachen gestohlen. Wie der bzw. die Täter in das Fahrzeuginnere gelangen konnten, ist zur Zeit unklar. Gestohlen wurden eine Musikbox, zwei Autoradios sowie Bargeld. Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls nimmt die Polizei in Aurich unter 04941/606-215 entgegen.

Aurich/Haxtum - Oberlichter zerstört

Bislang Unbekannte beschädigten in der Nacht Mittwoch, den 27.07.2022, die Oberlichter auf dem Dach des Hauptgebäudes der IGS Am Schulzentrum in Haxtum. Möglicherweise wurden durch Zeugen Personen beobachtet, die sich in der Tatnacht auf dem Schulgelände aufgehalten haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz Hammer-Marktes in Moordorf ereignete sich am Dienstagmittag, zwischen 12:00 und 12:40 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer parkte seinen Fiat Transporter auf dem Parkplatz. Während dieser Zeit touchierte ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter/e das Fahrzeug und es entstand vorne links ein Schaden. Dabei kam es zu leichten Abriebspuren und eine Deformierung des Schwellers. Der Verursacher/in suchte das Weite. Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell