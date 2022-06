POL-PDLD: Essingen - Auto gerät in Brand

Landau (ots) - Unbekannte Täter beschädigten durch Farbschmierereien ein Garageneingangstor in der Glacisstraße in Landau und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich telefonisch unter 06341/2870 ...

