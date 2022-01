Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht im Parkhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 07.01.2022, gegen 12.45 Uhr, beschädigte wohl ein Citroen mit Schweizer Kennzeichen im Parkhaus der Einkaufsinsel einen dort parkierten Mercedes Benz. Am Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Eine hier nicht bekannte Zeugin habe den Unfall beobachtet und dem Sicherheitsdienst mitgeteilt. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht nun dringend diese Zeugin. Sie möge sich bitte beim Polizeirevier, Telefonnummer 07621 9797-0, melden. Ebenso werden weitere Zeugen gesucht, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können.

