Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - hoher Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein in der Hammerstraße, Höhe Hausnummer 2, geparkter weißer VW Up wurde am Freitag, 07.01.2022, in dem Zeitraum zwischen 05.10 Uhr und 08.30 Uhr, im Frontbereich sehr stark beschädigt. Vermutlich beim Rückwärtsfahren könnte ein größeres Fahrzeug gegen den VW Up gestoßen sein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Aufgrund der Heftigkeit des Anstoßes könnte dieser vielleicht akustisch wahrnehmbar gewesen sein. Das Polizeirevier Lörrach, Telefonnummer 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können.

